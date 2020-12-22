Минск, , 15:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил решить проблему въезда в страну католического митрополита Тадеуша Кондрусевича. Об этом заявил 22 декабря глава белорусского МИД Владимир Макей, сообщает пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что ранее папа Римский Франциск направил в Минск своего посланника Клаудио Гуджеротти. В письме, адресованном Лукашенко, глава Католической церкви изложил просьбу, касающуюся митрополита Кондрусевича.

Президент, отметил Макей, пошёл навстречу просьбе и поручил найти решение проблемы, связанной с главой белорусских католиков, «с учётом всех имеющихся правовых механизмов». Решение Лукашенко обусловлено чувствами глубокого уважения к папе Римскому и личными добрыми отношениями, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее митрополиту Кондрусевичу было отказано во въезде в Белоруссию под предлогом недействительного паспорта.

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