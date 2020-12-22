Москва, , 15:41 — REGNUM Одним из результатов политики президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи стало введение беспрецедентных по своей жесткости санкций против КНДР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп The White House

«Ему удалось создать такую ситуацию, что эти санкции были даже поддержаны Китаем, — сказал Ланьков. — Без поддержки Китая они бы никогда не прошли Совбез ООН. Эти санкции являются очень важным переговорным инструментом. В прошлом северокорейцы, возможно, были готовы отказаться от части своей ядерной программы, но они ожидали, что им за это будут платить немалые деньги. Прямо и косвенно. Сейчас они просто готовы обменять часть своей ядерной программы на смягчение санкций. Иначе говоря, уступки, если они вообще будут сделаны, обойдутся США существенно дешевле, чем раньше».

С другой стороны, как полагает Ланьков, Трамп существенно недооценивал сложность северокорейской проблематики.

«Он активно использовал северокорейский вопрос в целях внутриполитического пиара и упустил целый ряд возможностей договориться о компромиссе на условиях более выгодных для США, чем для Северной Кореи», — уверен эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что северокорейский курс президента США Дональда Трампа необходимо сохранить и развивать, независимо от того, кто придет в Белый дом в январе.

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