Ялта, Крым, , 15:38 — REGNUM Главой администрации города Ялты назначена Янина Павленко, в течение последнего месяца исполнявшая обязанности главы города. Решение о назначении было принято 22 декабря на заседании городского совета Ялты.

На конкурс на замещение должности главы администрации города заявились изначально четверо кандидатов, по итогам 22 декабря конкурса комиссия отобрала двух кандидатов — конкуренцию Янине Павленко составил заместитель начальника юридического департамента города Михаил Воронов. Ялтинский городской совет рассмотрел представленные кандидатуры. За Павленко проголосовали 27 депутатов, за Воронова — двое депутатов. Затем депутаты проголосовали за проект решения о назначении Янины Павленко на пост главы администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября стало известно о смерти от осложнений после коронавируса главы администрации Ялты Ивана Имгрунта. 24 ноября на пост исполняющего обязанности главы города была назначена Янина Павленко, до этого руководившая ПАО «Массандра».