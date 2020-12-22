Киев, , 15:35 — REGNUM Относительно разумные представители современной украинской власти мечутся между желанием сохранить верность основам украинского этнорадикализма и пониманием того, насколько эта идеология противоречит реальной жизни, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 22 декабря, комментируя инициативу депутата Верховной рады Украины Максима Бужанского.

Как сообщалось ранее, Бужанский внес законопроект об отмене штрафов за обслуживание клиентов не на украинском языке. Штрафы предусмотрены законом, вступающим в силу 16 января 2021 года.

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«Сообщение о прозвучавшем в украинской Раде предложении отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке свидетельствует о метаниях относительно разумных представителей современной украинской власти между желанием сохранить верность основам украинского этнорадикализма, с одной стороны, и, с другой, — пониманием того, насколько эта идеология противоречит реальной жизни.

Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Если это предложение будет принято, это будет правильный шаг, хотя даже не половинчатый, поскольку сама соответствующая норма закона останется в силе.

Суть антидемократического и просто неразумного закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятого в 2019 году, подобные поправки изменить не смогут. Идеологический тоталитаризм и практический шовинизм — это сегодня активно используемые Западом инструменты борьбы с нашей страной, причём далеко не только на пространстве бывшего СССР», — отметил Михаил Демурин.