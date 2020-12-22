Москва, , 15:29 — REGNUM Хотя действующий президент США Дональд Трамп вел довольно странную и непредсказуемую политику, нельзя не признать, что он добился некоторых успехов в отношениях с КНДР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Трампа принято ругать. И действительно, он иногда был довольно странным и непредсказуемым президентом. Но нельзя не признать, что ему удалось на какое-то время приостановить испытания северокорейского ядерного оружия, — сказал Ланьков. — Понятно, что разработки продолжались. Более того, к концу его правления северокорейцы выкатили очередную супер-МБР. Однако за первые несколько месяцев своего правления он, используя кнут и пряник, создал ситуацию, при которой северокорейцы решили воздержаться от ядерных испытаний и запусков МБР».

А это, как пояснил эксперт, существенно снизило скорость продвижения северокорейской ракетно-ядерной программы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, команда кандидата в президенты США Джозефа Байдена планирует тщательно изучить письма, которыми обменивались действующий глава Белого дома Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын.

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