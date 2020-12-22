Москва, , 15:27 — REGNUM В «Единой России» намерены на законодательном уровне повысить эффективность взыскания средств для оплаты алиментов, заявил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

В 2021 году будет законодательно проработан вопрос эффективного взыскания средств с неплательщиков, в том числе с помощью автоматического исполнительного производства и обмена данными между приставами и налоговыми службами, отметил Турчак в ходе брифинга.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2020 года по итогам госсовета президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о дополнительной поддержке детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

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