Москва, , 15:26 — REGNUM В Северной Корее идет процесс, который можно назвать процессом формирования национального самосознания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, как в Сеуле относятся к идее объединения двух корейских государств.

«Северокорейцы результатов опросов, конечно, не представят. В том числе и потому, что они сами не смогут их провести. На политически опасные темы северокорейцы предпочитают не говорить что-либо отличающееся от официальной точки зрения, — сказал Ланьков. — Убедить их в том, что они могут без опаски сказать то, что они думают, это дело безнадежное. Весь их жизненный опыт свидетельствует о прямо противоположном. Однако с точки зрения Севера Юг очень потенциально притягателен в силу того, что он примерно в 25 раз богаче. Эта цифра взята из северокорейской статистики, которая предоставляется в закрытом порядке иностранцам, но не публикуется для своих».

Как пояснил Ланьков, материальный успех Юга делает его привлекательным, и «огни Сеула манят».

«Тем не менее на Севере идет процесс, который я бы назвал процессом формирования собственного национального самосознания. Какой бы привлекательной ни казалась богатая Южная Корея для значительной части северян, у многих из них, включая тех, кто относится скептично к правящему режиму, крепнет ощущение, что они принадлежат к другой нации. Что южане — это родственники, но не очень близкие. И что по сути это все-таки чужаки. Родственники — да, но семья — нет», — сказал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, как молодежь в Южной Корее относится к идеологии объединения двух корейских государств.

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