Минск, , 15:32 — REGNUM Список лиц, которым запрещён въезд в Белоруссию и Союзное государство, расширен в ответ на третий пакет антибелорусских санкций Евросоюза. Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил 22 декабря, сообщает пресс-служба министерства.

«Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер, и, естественно, мы предложили наши ответные действия на этот пакет», — пояснил Макей.

Белоруссия, добавил он, расширила соответствующий персональный список. Указанные в нём персоны из стран ЕС не смогут попасть ни в Белоруссию, ни в Россию.

Минск, подчеркнул министр, категорически не приемлет политику санкций, однако вынужден адекватно отвечать на недружественные шаги «партнёров», то есть на необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в чёрный список ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, действие третьего по счёту пакета санкционных мер ЕС против Белоруссии распространяется на 29 физических лиц и семь организаций, включая компанию «Белтехэкспорт» и Минский завод колесных тягачей VOLAT.

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