Хартум, , 15:38 — REGNUM Представители Судана и Эфиопии начали переговоры по демаркации границы после столкновений на спорной территории на прошлой неделе. Об этом сообщает BBC Swahili.

Заместитель премьер-министра Эфиопии Демеке Меконнен находится в Хартуме на встрече с министром иностранных дел Судана Омаром Манисом.

По сообщениям суданской стороны, вооруженные силы Эфиопии якобы устроили засаду суданским войскам вдоль границы, убив четверых военных и ранив более 20. С тех пор правительство Судана развернуло войска в районе Аль-Фашака.

Напомним, Судан претендует на плодородные земли на спорной территории, которые уже давно обрабатываются эфиопскими фермерами. Спорный район граничит с эфиопским регионом Тыграй, где боевые действия в прошлом месяце вынудили более 50 000 беженцев бежать в Судан.

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