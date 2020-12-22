Москва, , 15:31 — REGNUM Решение кандидата в президента США Джозефа Байдена сделать прививку вакциной против COVID-19 от Pfizer и BioNTech в прямом эфире вызвало шквал комментариев в сети. Пользователи выразили своё мнение 22 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Ожидаемый итог: выборщики отдали голоса Джо Байдену — все новости»

»Всё-таки Джо привился. Думаю, Джо умный и привился российской вакциной. Мало ли что», — пишет пользователь Игорь.

Многие комментаторы отнеслись к данному событию с недоверием. По их мнению, нет никаких доказательств, что избранному президенту США поставили прививку именно от COVID-19.

«Уверен, что ему плацебо поставили. Не станут непроверенный препарат испытывать на президенте. Пиар чистой воды», — считает Борис Ф.

Другие отметили, что Байден поступил достаточно смело.

«Пропагандисты очень много иронизируют над преклонным возрастом Байдена. Но вот теперь будет интересно» , — пишет Иван П.

Тем не менее, многие пользователи оказались уверены, что вакцинация в прямом эфире выглядит, как шоу-постановка. Они считают, что препарат мог быть подменён.

«И какой толк прямой трансляции? Показать, что он привился и вакцина работает? Хороший маркетинговый ход! А есть 100% уверенность того, что там действительно вакцина, а не обычный физ. раствор, витамин какой-нибудь? Людей за дураков держат. Многие же ведутся», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Говорю как есть».

Напомним, 22 декабря кандидат в президенты США Джозеф Байден принял решение сделать прививку вакциной против коронавируса от Pfizer и BioNTech в прямом эфире.