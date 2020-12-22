Москва, , 15:16 — REGNUM Южнокорейская молодежь постепенно освобождается от идеологии, которая гласит, что объединение Южной Кореи и Северной — это правильно и хорошо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что в Сеуле лишь шесть из десяти человек признались, что хотели бы объединения двух государств.

«Проблема заключается в том, что именно имеется в виду под объединением, — сказал Ланьков. — В большинстве случаев под объединением имеется в виду хорошее событие, которое произойдет в отдаленной перспективе. Часто в столь отдаленной, что никакого реального влияния на текущую жизнь и политику оно не может оказывать по определению. Дело в том, что Корея — это глубоко националистическая страна. Она очень сильно разделена на левых и правых. И левые настроены более националистически, чем правые. Но национализм, более радикальный у левых и менее радикальный у правых, является частью любого идеологического пакета. И он подразумевает, что все люди, говорящие на корейском языке, должны в идеале жить в одной стране».

Иными словами, как пояснил Ланьков, идея объединения — это часть корейского национализма.

«Это означает, что кореец получает воспитание в духе того, что объединение — это хорошо. Но на практике это не означает, что кореец рассматривает объединение как реальную, текущую задачу практической политики, — пояснил востоковед. — Если же говорить об отношении молодежи, то она потихоньку выходит из-под влияния идеологического воспитания и начинает задавать вопрос: «А так ли это объединение нужно?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, как граждане Южной Кореи относятся к идее объединения двух государств.

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