Анкара, , 15:15 — REGNUM Турция направила в Азербайджан 60 представителей военного персонала для строительства Центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом 22 декабря заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Министр обороны Турции Хулуси Акар Msb.gov.tr

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«Наши люди будут работать вместе с русскими. О сроках их пребывания там мы будет говорить с российской стороной», — сказал он в эфире телеканала NTV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве национальной обороны Турции заявили, что строительство Совместного турецко-российского центра мониторинга договоренностей по Нагорному Карабаху продолжается в Агдамском районе Азербайджана.

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