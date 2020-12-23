Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Предыстория переговоров США и КНДР по вопросу денуклеаризации Северной Кореи завершилась на том, что президент Дональд Трамп эти переговоры провалил. Как США собираются реанимировать тему отказа КНДР от ядерного оружия, разбирал обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американский дипломат, бывший спецпредставитель президента Трампа по связям с КНДР Стивен Бигэн провел в Сеуле встречу с главой южнокорейского МИД Кан Ген Хва. Рассуждая о возможностях продвижения переговоров, Кан Ген Хва призвала не столько задействовать всех международных участников переговоров в шестистороннем формате, но обратить больше внимания на то, что могут предложить Пхеньяну именно США. Не секрет, что провальный результат переговоров Дональда Трампа заключался именно в отсутствии конкретных предложений со стороны США.

А делать шаги навстречу Трампу «просто так», зарабатывая для того политические очки, северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался. Но после провала этих переговоров США ввели против Северной Кореи такой перечень санкций, что миссия Бигэна как таковая не может сама по себе считаться продолжением впавших в летаргический сон отношений США и КНДР. Зачем же Вашингтону потребовалось проявлять дипломатическую активность там, где он в прошлый раз так сильно обжегся? Читайте статью Владимира Павленко «Подлежит ли реанимации диалог США — КНДР, или Зачем Бигэн ездил в Сеул».