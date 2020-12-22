Киев, , 15:09 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают, что эпидемия коронавируса на деле продемонстрировала, кто из представителей политикума является настоящим патриотом, а кто — представителем «бессимптомного патриотизма», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 декабря.

В частности, политический эксперт Юрий Дудкин напомнил, что власти ФРГ заявили о своей готовности производить российскую вакцину от коронавируса.

«Германия заявила о готовности производить российскую вакцину от коронавируса. Вот вам альфа и омега», — отреагировал политический эксперт.

«После того, как в прямом эфире грохнулась в обморок привитая американка, доверие к российскому «Спутнику» повысилось», — написала Ольга Орлова.

Медиа-эксперт Татьяна Чугаенко прокомментировала ситуацию в том ключе, что такие кризисные ситуации очень хорошо показывают истинное лицо каждого, в том числе политиков.

«Лично для меня вся элита поделилась на две группы. Те, кто предлагает варианты решения проблемы, будь то лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, который договорился о поставке вакцины из РФ, а потом и о производстве препарата на украинском предприятии, или другие, кто что-то конкретное делает… А вторая группа, и это 99% нашей элиты, носители вируса «бессимптомного патриотизма». Все их силы уходят только на самопохвальбу, беганье по телевизионным эфирам и на бессмысленную писанину в социальных сетях», — пояснила эксперт.

Экс-министр правительства Украины и представитель партии «Свобода» Игорь Швайка согласился с этим мнением, отметив, что всю политическую элиту Украины действительно можно поделить на две группы — Медведчук и все остальные.

«Простыми словами, две группы: Медведчук и вторая группа», — подчеркнул Игорь Швайка.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине продолжаются дискуссии в связи с решением официальной власти игнорировать договоренности Медведчука с Россией сначала о поставках российской вакцины, а потом о ее производстве на предприятии в Харькове.

8 декабря 2020 года стало известно, что производство вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, может быть налажено на Украине на харьковском предприятии «БиоЛек». Договоренность об этом была достигнута в Москве в ходе встречи Медведчука с директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.