Москва, , 15:07 — REGNUM Среди южнокорейской молодежи идет нарастание скептицизма по поводу того, нужно ли Южной Корее объединение с КНДР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Так он прокомментировал итоги недавнего опроса, который показал, что лишь шесть из десяти жителей Сеула выступают за объединение двух государств.

«Это достаточно типичная цифра. Правда, как говорится, дьявол в деталях. Результат не просто не удивителен, а максимально типичен. Пропорция 60% за объединение, а против 40% достаточно типичная для последнего десятилетия. Все опросы дают примерно такие результаты с отклонением в пять-десять процентов. Но эти опросы не рассматривают некоторые очень важные обстоятельства, — сказал Ланьков. — А именно есть четкая разбивка по годам. Чем моложе житель Юга, тем меньше вероятность того, что он является сторонником объединения. Условно говоря, противники объединения составляют большинство среди молодежи и среди 30−40-летних. Среди молодежи доля сторонников объединения существенно ниже».

Как полагает Ланьков, чем больше времени будет проходить, тем меньше сторонников объединения будет оставаться в Южной Корее.

«Этот процесс отслеживается всеми опросами уже более 25 лет. Идет стабильное нарастание скептицизма. Причем молодежь всегда более скептична, чем старшее поколение», — пояснил востоковед.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лишь 45,4% жителей Южной Кореи надеются на сотрудничество с КНДР.

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