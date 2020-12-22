Пекин, , 15:12 — REGNUM Протест в связи с новыми ограничительными мерами, введенными США против ряда китайских компаний, выражает Пекин. Об этом 22 декабря сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китайская сторона выступает решительно против этого, призывает США немедленно исправить свои ошибочные действия», — заявил официальный представитель китайского МИД.

Также Ван Вэньбинь призвал Вашингтон к предоставлению справедливых возможностей для иностранных компаний, включая китайские, и добавил, что Пекин будет предпринимать необходимые меры для того, чтобы защитить свои законные интересы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство торговли США опубликовало список российских и китайских организаций, которых ограничат в сотрудничестве с американскими контрагентами — поставщиками продукции военного назначения.