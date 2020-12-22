Анкара, , 15:00 — REGNUM Соединённые Штаты должны пересмотреть решение ввести санкции за покупку Турцией российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом 22 декабря заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Мы сделаем всё, что сможем, чтобы минимизировать вред от санкций. США должны срочно изменить это ошибочное решение. Мы ждем, что они пересмотрят его», — сказал Акар в эфире телеканала Эн-ти-ви.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря США ввели санкции против военно-промышленного комплекса Турции из-за покупки турецкими властями российских зенитных ракетных комплексов С-400.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что несмотря на санкции США из-за приобретения российских ЗРС С-400, в Анкаре не собираются отступать в данном вопросе.

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