Сеул, , 16:14 — REGNUM 22 декабря военные самолёты Китая и России вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальника штабов страны.

Согласно опубликованным данным, четыре китайских самолёта, предположительно Xian H-6, вошли в зону ПВО последовательно начиная с 08:00 по местному времени. В этот же день в зону противовоздушной обороны также якобы вошли порядка 15 военных самолётов РФ, среди которых самолёты из серии Су, Ту-95, А-50.

Известно, что китайские и российские самолёты покинули KADIZ около 15:20 по местному времени. Отмечается, что военные самолёты не нарушили воздушного пространства Южной Кореи.

В Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи отметили, что за сутки до входа в KADIZ китайская сторона уведомила Сеул о проведении планового полёта. Эксперты предположили, что Пекин и Москва проводят совместные учения.

Между тем в связи со сложившейся ситуацией МИД Южной Кореи связался с представителями Китая и России по дипломатическим каналам, подчеркнув необходимость предварительного согласования подобных действий с целью предотвращения непредвиденных ситуаций.