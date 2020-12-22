Киев, , 14:59 — REGNUM Украинская сторона в вопросе мирного урегулирования конфликта в Донбассе уже сегодня работает по условному плану «Б».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом в интервью «Общественному телевидению» заявил 22 декабря вице-премьер правительства страны, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Правда, из дальнейших заявлений Резникова можно понять, что он вкладывает в «план Б» по Донбассу совсем другой смысл, чем другие представители официального Киева.

«Мы уже сегодня работаем по плану «Б», то есть работаем над реинтеграцией, не дожидаясь деоккупации, и пишем закон о государственной политике переходного периода. Этого не было предыдущие 6 лет, поэтому в законодательстве конфликтуют нормативные акты, законы, постановления, указы», — отметил чиновник.

Резников сослался на опыт Нагорного Карабаха, который, по его мнению, говорит о том, что переговоры при посредничестве ОБСЕ могут растянуться на десятки лет и это всё равно не исключает перехода конфликта в «горячую фазу».

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отводит год на урегулирование конфликта в Донбассе по нынешней схеме, на базе Минских соглашений, после чего Киев намерен поменять схему.

В мае 2020 года в ходе большой пресс-конференции Зеленский заявил, что существует план «Б» для Донбасса, но не конкретизировал, в чём он заключается.

В декабре оказалось, что официально утвержденного плана «Б» у Киева нет, документ в спешном порядке разрабатывается сейчас Совнацбезом страны и может быть оформлен в начале 2021 года.