Симферополь, , 14:53 — REGNUM Предложение политолога с Украины, доктора социальной экономики Зиновия Свереды о том, чтобы устроить России «Пёрл-Харбор», оценил глава Крыма Сергей Аксенов. Его слова 22 декабря приводит «Крым 24».

Глава Крыма назвал высказавшего такого предложение украинского политолога «диванным воякой», не знающим, чем в истории для Японии закончилась атака Пёрл-Харбора.

«Видимо, этот «отважный» диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии. Думаю, что подобные «откровения», вне зависимости от степени их идиотизма, можно расценивать как пропаганду войны и призывы к терроризму», — заявил Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политолог Зиновий Свереда заявил, что Киеву стоит перейти к стратегии атаки и захватить Донбасс и Крым. Он предложил «взорвать Керченский мост» и «устроить новый Пёрл-Харбор» российскому флоту.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

Читайте ранее в этом сюжете: Политолог предостерёг Украину от крымского «Пёрл-Харбора»

Читайте развитие сюжета: В Крыму создадут первую в России опреснительную установку