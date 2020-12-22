Москва, , 14:49 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об огромных штрафах за отказ удалить по требованию закона информацию с сайтов, в том числе с призывами к экстремизму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Предусматривается усиленная административная ответственность за правонарушения, совершенные в отношении информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

Штрафы за отказ сайтов удалить противоправную информацию могут достигать 10% годовой выручки.

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