Стокгольм, , 14:53 — REGNUM Защита системы европейской безопасности и урегулирование затяжных конфликтов в регионе ОБСЕ будут главными приоритетами для Швеции как председателя этой международной организации. Об этом шведский министр иностранных дел Анн Линде заявила в опубликованном 22 декабря интервью ТАСС.

«Главным приоритетом шведского председательства в ОБСЕ станет защита системы европейской безопасности, то есть тех принципов и обязательств, о которых мы внутри ОБСЕ сообща договорились», — сказала Линде.

Она добавила, что планируется работа по поиску мирных и устойчивых решений конфликтов, например, в Грузии и Молдавии. В действиях Швеции будет присутствовать аспект гендерного равенства, будет реализована повестка «Женщины, мир и безопасность».

Председательствующая в ОБСЕ Швеция намерена в рамках Минской группы продолжать усилия по достижению устойчивого мира в Нагорном Карабахе. Ещё одна актуальная проблема — конфликт на востоке Украины. Швеция будет поддерживать и работать с существующими переговорными группами — Нормандским форматом и Трехсторонней контактной группой.

Линде заявила о беспокойстве из-за политического кризиса в Белоруссии. Швеция, подчеркнула она, сделает всё для восстановления уважения к правам человека и демократии.

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