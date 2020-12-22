Москва, 22 декабря 2020, 14:40 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о биометрических системах для идентификации, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. Законопроект об идентификации клиентов банков был существенно доработан и расширен ко второму чтению.
Предполагается использование единой биометрической системы идентификации (ЕБС). Эта система будет ключевой биометрической системой в стране, они будет иметь статус государственной. Одновременно создается возможность использовать ЕБС в рамках гражданско-правовых отношений.
Биометрию можно будет сдать в МФЦ.
При этом устанавливается, что сбор биометрии не будет обязательным для банков с базовой лицензией.
Поправки позволяют использовать коммерческие биометрические системы для идентификации и аутентификации.
Законопроект о биометрии Госдума приняла в первом чтении летом 2019 года.
На текущий момент в ЕБС около 140 тыс. образцов голоса и изображений лиц, и новый статус значительно расширит сферы применения информации и поступающий объём данных, отмечают в Минцифре.
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