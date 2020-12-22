Москва, , 14:39 — REGNUM Вакцина Phizer от коронавируса вызывает скепсис у некоторых представителей немецкой общественности. Об этом 22 декабря заявил депутат бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт на телеканале «Россия 24».

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«Она допущена, практически везде готовятся (к вакцинации). Но есть и движение огромное против именно этой формы вакцины, потому что она действительно новая совершенно, она действительно влияет на РНК, ДНК, и, к сожалению, не допущены проверенные столетиями опробованные методики вакцинирования — штаммом, который ослаблен», — заявил Гердт.

«Это вызывает вопросы у меня, вопросы у людей. Я думаю, с 10−15 января начнётся вакцинирование медицинского персонала и группы риска. Я очень надеюсь, что не будет таких побочных эффектов», — указал он.

Новый, более заразный штамм коронавируса была впервые зафиксирован в Великобритании в сентябре, однако распространяться начал в конце декабря. Он также был зафиксирован в Дании, Нидерландах и Австралии, ЮАР и Италии.

После этих новостей страны Евросоюза начали отменять авиасообщение с Великобританией. С полуночи 22 декабря авиасообщение с ней приостановила и Россия.