Москва, , 14:35 — REGNUM Новый посол Молдавии в России Владимир Головатюк вручил 22 декабря копии верительных грамот в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что копии верительных грамот принял замглавы МИД РФ Александр Панкин. Он поздравил Головатюка со вступлением в должность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предшественник Головатюка был отозван в Молдавию на фоне скандала, в котором он фигурирует как возможный участник противоправной деятельности.

Читайте также: Парламент Молдавии утвердил кандидатуру посла в России