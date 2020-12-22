Стокгольм, , 14:35 — REGNUM На дальнейшее развитие сотрудничества региональных организаций России и Швеции в вопросах Балтийского и Баренцева морей и Арктики надеется шведский МИД. Об этом 22 декабря рассказала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Как соседи Швеция и Россия обсуждали в 2020 году сотрудничество в ряде политических областей, не в последнюю очередь в области экологии, климата, образования и здравоохранения», — заявила она в интервью ТАСС.

Также Линде напомнила, что в 2020 году встречалась в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и разговаривала с ним по телефону.

«Так что пандемия никак не прервала наши отношения», — отметила глава МИД Швеции, добавив, что высоко оценивает возможность контактов с представителями гражданского общества РФ во время своих визитов в столицу России.

Кроме того, как указала шведский министр иностранных дел, особенно продуктивным, по ее мнению, являлось «сотрудничество региональных организаций вокруг проблем Балтийского и Баренцева морей и Арктики».

«Мы надеемся на дальнейшее развитие в следующем году этих направлений сотрудничества, где у нас есть взаимные интересы. Наша цель состоит в том числе и в расширении межчеловеческого обмена с Россией», — уточнила Линде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в агентстве общественного здравоохранения Швеции не исключают, что мутировавший коронавирус SARS-CoV-2, обнаруженный ранее в Великобритании и Дании, проник на территорию страны и распространяется среди шведского населения.