Москва, , 14:27 — REGNUM Жёсткие противоэпидемические меры в Германии воспринимаются рядовыми гражданами зачастую как иррациональные и непоследовательные шаги. Об этом 22 декабря заявил депутат бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт на телеканале «Россия 24».

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"Огромное ощущение у людей, что нагнетается обстановка, нагнетается страх. С какой целью — пока понять не можем. Но, наверное, январь-февраль покажут, с какой целью это было», — заявил Гердт.

По его мнению, заблуждение состоит в том, чтобы брать за основание цифры число позитивно прошедших тест на коронавирус — порядка 30 тыс. человек в день.

«На самом деле, 85% проходят в лёгкой форме или вообще не замечают этого. 15% и из них только 3%, которые в тяжёлой форме проходят. Если бы мы концентрировались на защите 15%, особо подверженных риску людей, это было бы правильно. Но за основу берётся цифра, сколько заражённых. Не беря во внимание, что тестирование увеличилось в десятки раз», — пояснил он.

Новый, более заразный штамм коронавируса была впервые зафиксирован в Великобритании в сентябре, однако распространяться начал в конце декабря. Он также был зафиксирован в Дании, Нидерландах и Австралии, ЮАР и Италии.

После этих новостей страны Евросоюза начали отменять авиасообщение с Великобританией. С полуночи 22 декабря авиасообщение с ней приостановила и Россия.