Москва, 22 декабря 2020, 14:25 — REGNUM Российский блогер Алексей Навальный страдает расстройством психики. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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По словам Пескова, «в целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования».
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Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера «чётко установил» у оппозиционера «определённое проявление мании величия», напомнив, что Навальный даже сравнивает себя с Иисусом.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что «дело Навального» используется для легализации материалов спецслужб США. Глава государства пояснил, что заграничные спецслужбы отслеживают геолокацию.
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