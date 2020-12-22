Москва, , 14:25 — REGNUM Российский блогер Алексей Навальный страдает расстройством психики. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Навальный Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я, наверное, чуть-чуть злоупотреблю и позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права», — пояснил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, «в целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования».

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Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера «чётко установил» у оппозиционера «определённое проявление мании величия», напомнив, что Навальный даже сравнивает себя с Иисусом.

«В остальном, конечно, уже проявления по Фрейду такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее», — добавил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что «дело Навального» используется для легализации материалов спецслужб США. Глава государства пояснил, что заграничные спецслужбы отслеживают геолокацию.

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