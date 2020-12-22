Киев, , 14:24 — REGNUM Правительство Украины может направить в Крым конвои с водой для населения в случае, если международные организации подтвердят гуманитарную катастрофу на полуострове.

Об этом в интервью «Общественному телевидению» сегодня, 22 декабря, заявил украинский вице-премьер, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Чиновник подчеркнул, что в глобальном смысле здесь «даже нечего обсуждать».

«Будет деоккупация Крыма — будет вода… Но если гуманитарная миссия ООН, Красного Креста выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа в Крыму и гражданское население страдает — тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах, под контролем этих же гуманитарных миссий», — отметил Резников.

ИА REGNUM напоминает, что в августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас поставки воды из Днепра в Крым уже невозможны без предварительных технических работ.

«Есть ряд ограничений, начиная от физических… невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру», — заявил Шмыгаль.

Он также подтвердил, что лишь в случае гуманитарной катастрофы Украина будет обеспечивать Крым «водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее».