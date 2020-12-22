Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Ни американские республиканцы, ни американские демократы не собираются добровольно выстраивать отношения с Россией на принципах равноправия и взаимного уважения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 22 декабря, комментируя высказывания посла России в США Анатолия Антонова.

Как сообщалось ранее, Антонов заявил, что очередные экспортные ограничения, введенные властями США против российских компаний, подрывают экономическое сотрудничество между странами. Такие действия «перекрывают любую положительную перспективу» и ввергают отношения «в ещё больший кризис», выход из которого возможен только в том случае, если власти США будут выстраивать отношения на принципах равноправия и взаимного уважения, добавил посол.

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«Новые ограничения на торговлю с нашей страной, введённые правительством США, говорят лишь об одном: ни о «выводе российско-американских отношений из кризиса», ни о «положительной перспективе» никто в Вашингтоне не думает — ни республиканцы, ни демократы. Тем более там никто не собирается добровольно выстраивать отношения с Россией на принципах равноправия и взаимного уважения.

Соответственно, обращаться в политико-пропагандистской риторике к этим понятиям не имеет никакого смысла. Скорее, наоборот: в Вашингтоне по таким заявлениям улавливают, что России нужны хорошие отношения с США, что экономическое сотрудничество с США нам необходимо. И на этом, соответственно, играют.

Понятно, что хорошие отношения лучше плохих, и что сотрудничать лучше, чем вредить друг другу, но всему своё время. Сейчас надо сосредоточиться на парировании американской агрессивности. Для этого необходимо, во-первых, реально продемонстрировать, что американские санкции для нас малозначимы, в том числе и с точки зрения политической. Во-вторых, надо дать болезненный ответ на эти санкции непосредственно самим США, и в этом смысле остаётся только сожалеть, что мы ещё несколько лет тому назад не прекратили поставки США наших ракетных двигателей. И в третьих, надо сильнее прижать ближайших американских союзников на пространстве бывшего СССР — прежде всего, прибалтов. Плюс максимально поддержать всех противников США от Ирана до Кубы.