Москва, , 14:20 — REGNUM Законопроект о регулировании социальных сетей Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. Законопроект был доработан ко второму чтению.

Социальные сети Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Инициатива регламентирует понятие «социальная сеть» — это интернет-ресурс, предназначенный для распространения посредством созданных персональных страниц информации, доступ к которому в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей в РФ.

Полномочиями по ведению реестра социальных сетей предлагается наделить Роскомнадзор.

В течение двух месяцев со дня включения информационного ресурса в реестр социальных сетей, владелец социальной сети обязан обеспечить приведение правил использования социальной сети в соответствие с новыми требованиями.

В случае, если доступ к социальной сети на протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее 500 тыс. пользователей из России, такая соцсеть по заявлению ее владельца исключается из реестра социальных сетей, о чем владельцу социальной сети направляется соответствующее уведомление.

Еще одной поправкой предлагается обязать социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Под противоправным контентом подразумевается контент с порнографией, пропагандой наркотиков, призывами к незаконным митингам, а также к постам, выражающим «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ. Всего предлагается восемь позиций таких «запрещенных» тем. Также не допускается нецензурная брань.

Соцсети обязаны в течение трех дней уведомлять пользователя социальной сети о принятых мерах по ограничению доступа к его информации. Пользователь может направить жалобу владельцу соцсети на блокировку его поста. В случае несогласия с ответом владельца социальной сети, пользователь вправе обратиться с заявлением в Роскомнадзор.

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