Москва, , 14:22 — REGNUM Распоряжение об освобождении Андрея Бабко от занимаемой им должности торгового представителя РФ на Украине подписал 22 декабря председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ 22 декабря обнародован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Бабко Андрея Владимировича от должности торгового представителя Российской Федерации на Украине», — говорится в опубликованном документе.

Также указывается, что Бабко освобожден от своей должности в связи с переходом на другое место работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении новым гендиректором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александра Исаевича.