Шантлуп-ан-Бри, , 14:26 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран присутствовал на финальном испытании системы поставок вакцин от вируса SARS-CoV-2 в департаменте Сена и Марна. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает France Info.

После посещения одного из складов для хранения вакцин, находящихся в коммуне Шантлуп-ан-Бри, министр произнес речь, в которой заявил, что «Франция совершает активные шаги по завершению логистической подготовки к вакцинации».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о начале вакцинации от SARS-CoV-2 в стране «сразу после Рождества».

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