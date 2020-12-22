Москва, , 14:16 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложат о публикации в средствах массовой информации об отсутствии в постановлении следователя по делу Ивана Сафронова периода его работы в российской госкорпорации «Роскосмос». Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, обратили внимание на эту публикацию. Действительно, президент отвечал на соответствующий вопрос (в ходе ежегодной пресс-конференции), и эта информация будет доложена главе государства», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее издание «Ведомости» со ссылкой на копию документа сообщило, что в тексте постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене нет упоминаний о «Роскосмосе» и периоде, когда он стал сотрудником госкорпорации.

Экс-корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а в настоящее время — советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов был задержан и арестован в июле текущего года по делу о госизмене. Свою вину он не признает.

На пресс-конференции 18 декабря Путин заявил, что дело против Сафронова связано «с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Дмитрия Рогозина, когда он в правительстве работал, и в «Роскосмосе» работал».

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