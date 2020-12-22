Бишкек, , 14:15 — REGNUM Заместитель председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Мирлан Бакиров подал в отставку по собственному желанию. Об этом написал депутат Бакыт Торобаев на своей странице в Instagram.

По его словам, Бакиров решил уйти в отставку, чтобы освободить место для подрастающего поколения депутатов. Политический совет партии «Онугуу» («Прогресс») выдвинул на этот пост Уланбека Исмаилова.

Отметим, от партии «Онугуу» в парламенте Киргизии насчитывается 13 депутатов. Всего в парламенте заседает 120 депутатов. Лидером партии «Прогресс» и руководителем фракции является Бакыт Торобаев.