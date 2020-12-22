Киев, , 14:13 — REGNUM По сравнению с началом декабря пассажиропоток на границе Украины вырос почти в два раза, и это означает, что украинцы массово возвращаются в страну на новогодние праздники.

Соответствующую информацию обнародовала 22 декабря государственная пограничная служба Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что сейчас ежедневный пассажиропоток на границе фиксируется на уровне почти 90 тыс. человек. Для сравнение — в ноябре и начале декабря этот показатель был порядка 50 тыс. человек. Вместе с тем погранслужба напоминает, что в прошлом году в это время пассажиропоток составлял почти 300 тыс. человек в сутки.

Согласно предоставленной информации, больше всего пассажиропоток вырос во всех работающих пунктах пропуска на границе с Польшей, а также в пунктах пропуска в Закарпатской области (граничит с Румынией, Венгрией и Словакией).

Ранее в интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по его мнению, закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно.

«Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается», — поячснил свою позицию глава дипломатии.