Джакарта, , 14:09 — REGNUM Министры иностранных дел Индонезии и Турции подчеркнули важность глобального сотрудничества в борьбе с пандемией, сообщает Sindonews.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в связи с глобальными и региональными проблемами стороны обсудили важность укрепления многосторонности, особенно в условиях пандемии.

«Для обеих стран важно обеспечивать справедливый и равноправный доступ к вакцинам», — заявила Ретно Марсуди во время пресс-конференции с главой МИД Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Индонезии и Турции обсудили ситуацию в Палестине и последние события на Ближнем Востоке.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД Индонезии и Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке