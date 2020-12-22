Ереван, , 14:10 — REGNUM Десятки протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались 22 декабря возле здания генеральной прокуратуры страны. Об этом сообщает РИА Новости.

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Журналисты отмечают, что в настоящее время около здания армянской генпрокуратуры находится автомобиль со звуковым оборудованием, а также участники протестной акции и представители прессы.

Кроме того, добавляется, что вход в генпрокуратуру оцеплен полицейскими, которые стоят без специальных средств и экипировки. При этом отмечается, что обстановка возле здания в данный момент спокойная и манифестанты ведут себя мирно и не провоцируют полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что митинг, организованный армянской оппозицией, участники которого требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начался на площади Республики в Ереване, напротив здания правительства страны.