Москва, , 14:06 — REGNUM Противоэпидемические меры в Германии не соответствуют характеру эпидемической угрозы. Об этом 22 декабря заявил депутат бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт на телеканале «Россия 24».

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"Статистика показывает, что мы в этом отношении подготовлены. Да, есть места, где переполнены, нужно немножко логистику (улучшить), но чисто по статистике этот жёсткий локдаун не находит ни подтверждения, ни оправдания», — заявил Гердт.

По его словам, число занятых коек для интенсивной терапии для ковидных больных составляет менее чем треть от объёма соответствующих свободных и резервных коек в Германии.

«Берутся за основание цифры, сколько на сегодняшний день заболевших. И там 30 тыс. человек в день позитивно прошедших этот тест дают основание предполагать, что вот такое количество будет «интенсивных» больных», — указал он.

Новый, более заразный штамм коронавируса была впервые зафиксирован в Великобритании в сентябре, однако распространяться начал в конце декабря. Он также был зафиксирован в Дании, Нидерландах и Австралии, ЮАР и Италии.

После этих новостей страны Евросоюза начали отменять авиасообщение с Великобританией. С полуночи 22 декабря авиасообщение с ней приостановила и Россия.