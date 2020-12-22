Тюмень, , 14:00 — REGNUM В Тюменской области необходимо провести масштабную дерегуляцию в экономике наподобие «регуляторной гильотины». Об этом 22 декабря заявил глава региона Александр Моор в своём послании депутатам областного парламента.

«Регуляторная гильотина», как инструмент масштабного пересмотра и отмены лишних нормативных правовых актов, призвана помочь развитию не только бизнес-сообщества, но и социальной активности, считает Моор.

«У нас накоплено много введенных в разное время ограничений и требований, которые уже не несут никакой пользы, а приносят вред. От них надо избавляться», — резюмировал Александр Моор.

Он поручил замгубернатора Елене Еремеевой к первому кварталу 2021 года разработать план дерегуляции экономики, прежде проработав его с бизнес-сообществом и областным правительством.

Напомним, ранее «регуляторная гильотина» была запущена на федеральном уровне: в начале 2020 года было отменено действие 1259 неактуальных актов.

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