Москва, , 14:00 — REGNUM Штрафы, которые будут взиматься за нарушения законодательства о пользовании платными дорогами, будут полностью зачисляться в Федеральный дорожный фонд. Соответствующий закон 22 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, изменения вносятся в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон о штрафах за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам был принят Госдумой РФ в третьем чтении в середине декабря. Штрафы дифференцированы и взимаются один раз в сутки. Так, нарушителей на легковых автомобилях будут штрафовать на сумму в 1,5 тыс. рублей. Водителей грузовиков, фур и автобусов — на сумму в 5 тыс. рублей.