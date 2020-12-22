Москва, , 14:05 — REGNUM Проблема оснащения отечественной микроэлектроникой оборудования, которым пользуются специальные и экстренные службы, включая МЧС России, требует особого внимания. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 декабря во время посещения Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.

В центре Мишустину показали технику и оборудование российских спасателей. Представители МЧС отметили, что транспорт, оборудование, одежду для спасателей в основном производят в России.

Мишустин, обращаясь с вице-премьеру Юрию Борисову, заявил, что элементы электроники, чипы должны быть «сформулированы и локализованы в России». Правительство занимается этим вопросом и должно гарантировать выполнение соответствующий требований.

«Вот вам поручение», — сказал премьер-министр заместителю.

Работа в этом направлении ведется полным ходом, заверил Борисов. Он напомнил, что ранее, к примеру, спецслужбы использовали в основном импортные портативные рации.