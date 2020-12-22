Тбилиси, , 13:58 — REGNUM Решение о том, чтобы оставить в силе часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса, принял координационный совет Грузии по борьбе с COVID-19. Об этом 22 декабря сообщила на брифинге член совета Майя Цеитишвили.

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«Совет принял решение, что с 24 декабря ослабление ограничений произойдет не в том масштабе, в котором планировалось», — заявила она.

Также Цеитишвили уточнила, что в крупных городах Грузии не будет работать общественный и междугородний транспорт, не откроются вещевые рынки и работать будут только продуктовые.

В то же время, в период с 24 декабря 2020 года до 2 января 2021 года в стране с учетом соответствующих мер безопасности откроют торговые объекты. При этом в рамках таких мер магазины будут работать с 07:00 до 19:00 (с 06:00 мск до 18:00 мск) и их администрация должна вести строгий контроль количества посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно, что обязательный карантин для тех, кто прибыл из Великобритании или находился там на протяжении последних 14 дней, ввели из-за обнаруженного в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса власти Грузии.