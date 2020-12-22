Париж, , 14:00 — REGNUM Правительство Франции собирается подготовить «гражданскую конвенцию», которая «позволит всем гражданам Франции открыто говорить о дискриминации». Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает Le Figaro.

Государственный секретарь по делам равенства мужчин и женщин, разнообразия и равенства возможностей Элизабет Морено заявила, что «идея этой гражданской конвенции заключается в том, чтобы позволить всем гражданам Франции, которые подвергаются дискриминации или же нет, говорить об этой проблеме».

«Конвенция позволит правительству по-новому взглянуть на решение проблемы дискриминации, благодаря идеям жителей страны», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о законопроекте правительства, призванном внедрить в стране механизмы реагирования на угрозы санитарной безопасности, такие как пандемия вируса SARS-CoV-2.

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