Джакарта, , 13:41 — REGNUM Министры иностранных дел Индонезии и Турции обсудили ситуацию в Палестине и последние события на Ближнем Востоке, сообщает CNN Indonesia.

«Мы согласны с тем, что палестинский вопрос должен быть решен на основе различных резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) и согласованных на международном уровне параметров, включая решение о создании двух независимых государств», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Индонезия считает, что мир и стабильность на Ближнем Востоке — это необходимое условие для восстановления государств после пандемии.

Индонезия и Турция договорились работать над укреплением организации исламского сотрудничества (ОИС) для решения различных проблем в исламском мире и благополучия уммы.

«Сегодня, к сожалению, умма стоит перед угрозой возрождения антиисламских настроений и исламофобии. Обе страны будут продолжать работать вместе, чтобы поддержать мусульман в решении этих проблем», — отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Турция изучают возможности сотрудничества по созданию космодромов, спутников и ракет-носителей.

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