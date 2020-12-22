Москва, , 13:39 — REGNUM Россия постепенно переходит на более эффективные способы оценки износа основных фондов в электроэнергетической отрасли. Об этом 22 декабря заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас почти на 20% произошло обновление основных фондов электроэнергетики за последние восемь лет», — заявил Новак.

По его словам, за последние два года были приняты 30 нормативных требований о состоянии электроэнергетического оборудования, технические требования к этому оборудованию.

«Конечно, выявляются такие случаи, когда оборудование требует ремонта, собственники иногда пропускают какие-то межремонтные мероприятия. Но мы переходим на риск-ориентированные модели, когда идёт оценка не по износу бухгалтерскому, а по техническому состоянию оборудования. И это позволяет более эффективно использовать соответствующие средства на распределение оборудования», — указал он.