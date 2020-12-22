Москва, , 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеков не смог ответить на вопрос о подлинности телефонного разговора о якобы отравлении блогера Алексея Навального. Об этом представитель Кремля заявил журналистам 22 декабря.

Пескова спросили о подлинности телефонных переговоров и принадлежности голосов в записи. «Я не располагаю никакой информацией на этот счет», — ответил пресс-секретарь.

Ранее белорусские СМИ опубликовали запись телефонного разговора, в котором фигурирует Навальный. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что телефонный разговор перехватили спецслужбы.

Из разговора следует, что отравление Навального — это фальсификация с целью давления на Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко: в перехваченной беседе о Навальном звучит американский акцент