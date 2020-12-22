Москва, 22 декабря 2020, 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеков не смог ответить на вопрос о подлинности телефонного разговора о якобы отравлении блогера Алексея Навального. Об этом представитель Кремля заявил журналистам 22 декабря.
Пескова спросили о подлинности телефонных переговоров и принадлежности голосов в записи. «Я не располагаю никакой информацией на этот счет», — ответил пресс-секретарь.
Ранее белорусские СМИ опубликовали запись телефонного разговора, в котором фигурирует Навальный. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что телефонный разговор перехватили спецслужбы.
Из разговора следует, что отравление Навального — это фальсификация с целью давления на Россию.
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