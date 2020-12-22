Париж, , 13:40 — REGNUM Французские правые партии «Республиканцы» и «Национальное объединение» раскритиковали законопроект о реагировании на санитарные угрозы из-за того, что, согласно этому документу, свобода передвижения по стране может быть ограничена и теоретически предоставлена лишь тем, кто прошел вакцинацию от вируса SARS-CoV-2.

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Как сообщают журналисты Le Figaro во вторник, 22 декабря, законопроект правительства призван внедрить в стране механизмы реагирования на угрозы санитарной безопасности, такие как пандемия SARS-CoV-2.

На своей официальной странице в социальной сети Twitter лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен так прокомментировала документ: «Если этот текст действительно был подготовлен, мы должны бороться против него ради всех мэров, депутатов и граждан, приверженных демократии. Столкнувшись с этим неоправданным отклонением, мы должны призвать правительство к благоразумию!»

Заместитель главы партии «Республиканцы» Гийом Пельтье написал в соцсети Twitter следующее: «Я наивно думал, что в нашей стране уважение свобод является правилом, а их нарушение — исключением. А теперь исполнительная власть будет иметь право отменять наши свободы без одобрения парламента? Это неприемлемо».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что правительство уже четыре раза передавало на рассмотрение в парламент текст законопроекта о реагировании на угрозы санитарной безопасности.