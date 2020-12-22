Москва, , 13:33 — REGNUM Вхождение в состав Государственного совета представителей местного самоуправления можно объяснить эффективностью их работы. Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появление новых персон в составе совещательного органа.

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«Новые лица, свежие подходы, новые идеи, это, я бы сказал, социальные и карьерные лифты, которые идут всем на пользу», — добавил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, РФ Владимир Путин 21 декабря утвердил состав Госсовета РФ. В него вошли 104 человека, в том числе председатель правительства Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, главы 81 субъекта РФ и другие лица.

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Кроме того, членами Госсовета стали два представителя местного самоуправления — глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков и глава городского округа Евпатория Олеся Харитоненко.