Красногорск, , 13:31 — REGNUM Отрасли, потребляющие продукцию нефтяной отрасли, не должны страдать от резких скачков цен на топливо. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Александром Новаком.

«Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить. Там всем понятно. Но с нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется», — заявил Путин.